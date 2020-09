Omicidio De Santis: forse una svolta nelle indagini (Di mercoledì 23 settembre 2020) forse c’è una svolta nelle indagini sull’Omicidio del giovane arbitro salentino Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Un uomo di 37 anni, residente ad Aradeo, è stato convocato in queste ore in Procura a Lecce. Si tratterebbe di un edicolante del posto, che potrebbe essere sospettato di essere l’autore dell’Omicidio dell’arbitro Daniele … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020)c’è unasull’del giovane arbitro salentino Daniele Dee della sua fidanzata Eleonora Manta. Un uomo di 37 anni, residente ad Aradeo, è stato convocato in queste ore in Procura a Lecce. Si tratterebbe di un edicolante del posto, che potrebbe essere sospettato di essere l’autore dell’dell’arbitro Daniele … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

