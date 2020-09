Nubifragio ad Ardea, crolla il tetto del Carrefour: paura i dipendenti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non solo rami spezzati e strade allagate: il Nubifragio che oggi ha colpito Ardea ha fatto anche altri danni: ha infatti fatto crollare il tetto del supermercato Carrefour, in zona Nuova Florida. Il video, pubblicato su Facebook e condiviso centinaia di volte in un paio d’ore, mostra i dipendenti che scappano dal supermercato, dove stanno crollando pezzi di soffitto. All’interno il locale appare allagato e le persone cercano riparo all’esterno. Fortunatamente in quel momento non erano presenti clienti. Qualcuno fa una sorta di appello, per sincerarsi che tutti stiano uscendo e che stiano bene. L’intero quartiere della Nuova Florida, come del resto le zone limitrofe, è stato flagellato dalle piogge, come abbiamo testimoniato con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non solo rami spezzati e strade allagate: ilche oggi ha colpitoha fatto anche altri danni: ha infatti fattore ildel supermercato, in zona Nuova Florida. Il video, pubblicato su Facebook e condiviso centinaia di volte in un paio d’ore, mostra iche scappano dal supermercato, dove stannondo pezzi di soffitto. All’interno il locale appare allagato e le persone cercano riparo all’esterno. Fortunatamente in quel momento non erano presenti clienti. Qualcuno fa una sorta di appello, per sincerarsi che tutti stiano uscendo e che stiano bene. L’intero quartiere della Nuova Florida, come del resto le zone limitrofe, è stato flagellato dalle piogge, come abbiamo testimoniato con il ...

fanpage : Crolla tetto di un Supermercato. Dipendenti in fuga - CorriereCitta : Nubifragio ad Ardea, crolla il tetto del Carrefour: paura i dipendenti - Yogaolic : RT @fanpage: Crolla tetto di un Supermercato. Dipendenti in fuga - 0x800a : RT @fanpage: Crolla tetto di un Supermercato. Dipendenti in fuga - liberadidonna1 : RT @fanpage: Crolla tetto di un Supermercato. Dipendenti in fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio Ardea Nubifragio a Roma, crolla tetto di un supermercato ad Ardea: dipendenti in fuga Fanpage.it Nubifragio a Roma, crolla tetto di un supermercato ad Ardea: dipendenti in fuga

Crollato il tetto di un supermercato Carrefour ad Ardea, molto probabilmente a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul Lazio. In un video diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, ...

Nubifragio a Roma, chiusa la fermata Termini sulla Metro A per un guasto elettrico

Chiusa a causa del nubifragio la stazione della metro A di Termini a Roma. Lo ha annunciato Atac, spiegando che i "i treni transitano senza fermare" a causa di un'interruzione elettrica. Sempre da Ata ...

Crollato il tetto di un supermercato Carrefour ad Ardea, molto probabilmente a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul Lazio. In un video diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, ...Chiusa a causa del nubifragio la stazione della metro A di Termini a Roma. Lo ha annunciato Atac, spiegando che i "i treni transitano senza fermare" a causa di un'interruzione elettrica. Sempre da Ata ...