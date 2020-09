Nel racket delle bancarelle spuntano contatti con ministri e senatori (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un contatto al ministero dello Sviluppo Economico, la «possibilità di arrivare direttamente al Ministro della Repubblica Lorenzo Fontana» e i «crediti politici», millantati o reali, con un senatore leghista. La speranza di influire sulla politica, nutrita da alcuni dei sindacalisti arrestati ieri su richiesta della Procura capitolina nell'inchiesta sul racket delle bancarelle, emerge dalle intercettazioni captate dai finanzieri del Nucleo speciale di Polizia valutaria. Sfruttando il loro ruolo all'interno delle associazioni di categoria dei venditori ambulanti, Dino Tredicine e Vittorio Baglioni avrebbero cercato di contattare consiglieri regionali, senatori e ministri. «Le associazioni sindacali più rappresentative (Fivag-Cisl, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un contatto al ministero dello Sviluppo Economico, la «possibilità di arrivare direttamente al Ministro della Repubblica Lorenzo Fontana» e i «crediti politici», millantati o reali, con un senatore leghista. La speranza di influire sulla politica, nutrita da alcuni dei sindacalisti arrestati ieri su richiesta della Procura capitolina nell'inchiesta sul, emerge dalle intercettazioni captate dai finanzieri del Nucleo speciale di Polizia valutaria. Sfruttando il loro ruolo all'internoassociazioni di categoria dei venditori ambulanti, Dino Tredicine e Vittorio Baglioni avrebbero cercato di contattare consiglieri regionali,. «Le associazioni sindacali più rappresentative (Fivag-Cisl, ...

Racket bancarelle a Roma, i favori dei funzionari: biglietti per lo stadio, polo firmate e mazzette

ROMA Vestiti griffati, orologi, l'abbonamento gratis per vedere allo stadio la squadra del cuore e un fiume di soldi. Era questo il prezzo per i favori dei funzionari del Campidoglio finiti in carcere ...

