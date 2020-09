Morte 380 balene spiaggiate sulla costa: la più grande strage della storia dell'Australia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trecentottonta globicefali, una specie di cetacei nota anche come balene pilota, si è spiaggiata sulle coste della Tasmania, nella zona orientale dell'Australia. Si tratta della più grande strage di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trecentottonta globicefali, una specie di cetacei nota anche comepilota, si è spiaggiata sulle costeTasmania, nella zona orientale. Si trattadi ...

Agenzia_Ansa : Morte 380 #balene spiaggiate in #Tasmania. Circa 30 sono ancora vive, 50 sono state salvate #ANSA - repubblica : Tasmania, aumentano le balene spiaggiate: 380 morte, 50 salvate e solo 30 ancora in vita [aggiornamento delle 11:11] - HuffPostItalia : 380 balene sono morte nel peggior spiaggiamento di massa nella storia dell'Australia - PatriziaBarsot2 : RT @Michele02828265: Non sono poveri cadaveri umani come si vedono purtroppo nel Mediterraneo ma questo disastro è un tragico segno che l… - GraziaGiannetti : RT @ultimenotizie: Nonostante un grande sforzo per salvarle, sono morte già 380 delle balene spiaggiate da giorni nello stato insulare meri… -