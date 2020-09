Il processo ai Chicago 7: il trailer del film di Aaron Sorkin in uscita su Netflix e in sala (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il processo ai Chicago 7 si svela nel nuovo trailer del film di Aaron Sorkin che uscirà su Netflix e al cinema: nel cast Eddie Redmayne, Michael Keaton, Sacha Baron Cohen e tantissimi altri. Il processo ai Chicago 7 è in uscita in alcune sale selezionate il 30 settembre e su Netflix il 16 ottobre, ma nell'attesa la piattaforma streaming ha appena rilasciato il trailer del nuovo film scritto e diretto da Aaron Sorkin. Netflix anticipa la storia del film tratto da una storia vera: "Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilai7 si svela nel nuovodeldiche uscirà sue al cinema: nel cast Eddie Redmayne, Michael Keaton, Sacha Baron Cohen e tantissimi altri. Ilai7 è inin alcune sale selezionate il 30 settembre e suil 16 ottobre, ma nell'attesa la piattaforma streaming ha appena rilasciato ildel nuovoscritto e diretto daanticipa la storia deltratto da una storia vera: "Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del ...

