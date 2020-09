“Falso indizio” De Santis | l' omicidio è un grosso caso | “ferocia inaudita” | c' è l' autopsia ma non il sospettato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Si infittisce il giallo legato al duplicedi Lecce, dove l'arbitro Daniele De; stato brutalmente assassinato insieme alla fidanzata Eleonora Manta. Nelle scorse ore era circolata una notizia, battuta anche dall'Ansa, secondo cui sarebbe stato in corso un interrogatorio in Procura con un certo “Andrea”, un edicolante del posto che era dato come primo. Invece; arrivata la smentita: da fonti della stessa Procura salentina; emerso che non ci sarebbero stati fermi, ma sarebbero state sentite dagli inquirenti diverse persone. Si tratta quindi di un falso indizio quello sull'edicolante, ma intanto; stata effettuata ...