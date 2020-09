Duplice omicidio di Lecce, un sospettato in procura per l’assassinio dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora Manta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un uomo di 37 anni, sospettato di essere l’autore del Duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, viene ascoltato in queste ore in procura a Lecce. Si tratterebbe di un edicolante residente ad Aradeo, paese del Salento. Il giovane arbitro, 33 anni, e la sua fidanzata sono stati assassinati lunedì sera nel loro appartamento nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce con diverse coltellate. Il nome di battesimo dell’uomo, ascoltato dal procuratore capo Leonardo Leone De Castris e dalla pm Maria Consolata Moschettini, è Andrea e coincide con quanto riferito da alcuni testimoni della palazzina. Quest’ultimi hanno riferito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un uomo di 37 anni,di essere l’autore deldiDeed, viene ascoltato in queste ore in. Si tratterebbe di un edicolante residente ad Aradeo, paese del Salento. Il giovane arbitro, 33 anni, e la sua fidanzata sono stati assassinati lunedì sera nel loro appartamento nei pressistazione ferroviaria dicon diverse coltellate. Il nome di battesimo dell’uomo, ascoltato daltore capo Leonardo Leone De Castris e dalla pm Maria Consolata Moschettini, è Andrea e coincide con quanto riferito da alcuni testimonipalazzina. Quest’ultimi hanno riferito ...

