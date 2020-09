Cossiga: domani commemorazione a Sassari con Mattarella nel 10/mo anniversario morte (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - domani, alle 11, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Università di Sassari ricorderà la figura di Francesco Cossiga, nel decimo anniversario della morte, nell'ateneo dove insegnò diritto costituzionale e diritto costituzionale regionale. "Francesco Cossiga: l'uomo e il presidente" è il titolo della relazione che terrà il rettore Massimo Carpinelli, a cui farà seguito l'intervento di Mattarella. Nel pomeriggio, invece, è previsto un convegno, aperto sempre dal rettore Carpinellli, con gli interventi del professor Omar Chessa, dell'ex ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu, e del senatore Luigi Zanda. In mattinata, prima della cerimonia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) -, alle 11, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, l'Università diricorderà la figura di Francesco, nel decimodella, nell'ateneo dove insegnò diritto costituzionale e diritto costituzionale regionale. "Francesco: l'uomo e il presidente" è il titolo della relazione che terrà il rettore Massimo Carpinelli, a cui farà seguito l'intervento di. Nel pomeriggio, invece, è previsto un convegno, aperto sempre dal rettore Carpinellli, con gli interventi del professor Omar Chessa, dell'ex ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu, e del senatore Luigi Zanda. In mattinata, prima della cerimonia ...

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Domani, alle 11, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Università di Sassari ricorderà la figura di Francesco Cossiga, nel decimo anniversario ...

Si riunisce domani, mercoledì 23 settembre ... Mattarella che il 24 settembre sarà a Sassari per celebrare i dieci anni dalla morte di Francesco Cossiga, scomparso il 17 agosto 2010. Capo dello Stato ...

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Domani, alle 11, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Università di Sassari ricorderà la figura di Francesco Cossiga, nel decimo anniversario ...Si riunisce domani, mercoledì 23 settembre ... Mattarella che il 24 settembre sarà a Sassari per celebrare i dieci anni dalla morte di Francesco Cossiga, scomparso il 17 agosto 2010. Capo dello Stato ...