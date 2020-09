Coni boccia Testo sport | crea sovrapposizioni | disperde risorse

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Un documento giudicato disarmonico", che, duplicazioni e dispersioni di", attribuisce "compiti e ruoli a soggetti estranei all'ordinamentoivo, con grande danno alla funzionalità di tutti gli enti interessati". E' durissimo il documento approvato a larghissima maggioranza dal Consiglio nazionale delin merito alla legge delega sulla riforma dello. Cinque pagine in cui ilè analizzato approfonditamente ma del quale se ne dà un giudizio decisamente negativo. "Il cambiamento - è scritto - è sempre auspicato se migliorativo e se realizzato con il consenso dei soggetti interessati:e suoi organi territoriali, federazioniive nazionali, ...

Yahoo Eurosport IT

