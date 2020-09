Caso Suarez, la FIGC apre un’inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Caso Suarez si allarga e fa tremare anche la Juventus. La Procura della Federcalcio ha appena aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame ‘farsa’ dell’uruguaiano. Il capo della procura Giuseppe Chinè, ha chiesto gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. Sono partiti in queste ore i controlli della giustizia sportiva per eventuali illeciti disciplinari. Dopo le intercettazioni che hanno inchiodato dirigenti e docenti dell’Università per stranieri di Perugia, dove Suarez ha svolto l’esame di italiano per l’ottenimento del passaporto comunitario, si complica la posizione del club bianconero, sulle tracce dell’uruguaiano fino a pochi giorni fa. Ci sarebbero almeno tre telefonate tra l’avvocatessa Maria Turco, legale della Juventus, e il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilsi allarga e fa tremare anche la Juventus. La Procura della Federcalcio ha appena aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame ‘farsa’ dell’uruguaiano. Il capo della procura Giuseppe Chinè, ha chiesto gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. Sono partiti in queste ore i controlli della giustizia sportiva per eventuali illeciti disciplinari. Dopo le intercettazioni che hanno inchiodato dirigenti e docenti dell’Università per stranieri di Perugia, doveha svolto l’esame di italiano per l’ottenimento del passaporto comunitario, si complica la posizione del club bianconero, sulle tracce dell’uruguaiano fino a pochi giorni fa. Ci sarebbero almeno tre telefonate tra l’avvocatessa Maria Turco, legale della Juventus, e il ...

