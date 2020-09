Caso Suarez, Codacons: “Fatto gravissimo. Presenteremo esposto alla Procura e alla Figc” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cronaca Milano: bufera sulla Juventus in relazione al Caso riguardante la cittadinanza italiana del calciatore uruguayano del Barcellona Luis Suarez.Il Corriere della Sera scrive di nuove intercettazioni tra l'avvocato dei bianconeri, Maria Turco, ed il Direttore Generale dell'Università di Perugia, Simone Olivieri, in cui la prima chiedeva di accelerare i tempi dell'esame dell'uruguayano dietro un corrispettivo, che sarebbe la promessa dell'Avvocatessa di portare a Perugia altri giocatori stranieri in futuro per svolgere l'esame.La Guardia di Finanza starebbe già indagando ipotizzando il reato di corruzione.Codacons: "Fatti gravissimi che dovrebbero avere un riscontro della giustizia, non solo ordinaria, qualora emergessero dalle indagini responsabilità dei soggetti coinvolti, ma anche sportiva. Afferma il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cronaca Milano: bufera sulla Juventus in relazione alriguardante la cittadinanza italiana del calciatore uruguayano del Barcellona Luis.Il Corriere della Sera scrive di nuove intercettazioni tra l'avvocato dei bianconeri, Maria Turco, ed il Direttore Generale dell'Università di Perugia, Simone Olivieri, in cui la prima chiedeva di accelerare i tempi dell'esame dell'uruguayano dietro un corrispettivo, che sarebbe la promessa dell'Avvocatessa di portare a Perugia altri giocatori stranieri in futuro per svolgere l'esame.La Guardia di Finanza starebbe già indagando ipotizzando il reato di corruzione.: "Fatti gravissimi che dovrebbero avere un riscontro della giustizia, non solo ordinaria, qualora emergessero dalle indagini responsabilità dei soggetti coinvolti, ma anche sportiva. Afferma il ...

