Caos Trapani, ora anche l'AIC denuncia: "Società non in grado di organizzare gli allenamenti" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Duro comunicato dell'Associazione Italiana Calciatori per quanto riguarda la delicata situazione vissuta dai giocatori del Trapani, che non hanno ancora iniziato gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato. "I calciatori professionisti attualmente tesserati per il Trapani Calcio S.r.l. e l'A.I.C., in conseguenza delle costanti e ripetute violazioni datoriali – che fanno seguito a quelle segnalate nel precedente comunicato – non senza sconcerto, sono costretti a denunciare quanto segue. Lo scorso 16 settembre 2020 la Alivision, titolare (anche attualmente) delle quote del Trapani Calcio S.r.l., nell'annunciare la cessione delle stesse ad altro imprenditore, pubblicamente comunicava che questi avrebbe garantito, già a far data dal 16/09 u.s., ...

