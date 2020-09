YouTube: l’intelligenza artificiale è troppo severa, tornano i moderatori umani (Di martedì 22 settembre 2020) I moderatori umani stanno per tornare di moda su YouTube. Durante la pandemia infatti il popolare sito di streaming video di Google aveva “messo offline” molti di loro, affermando di voler puntare sempre più sui filtri automatici controllati dall’Intelligenza artificiale, che assicuravano tempi di intervento assai ridotti rispetto a un essere umano. Google però non aveva tenuto in conto la difficoltà che un’IA poteva incontrare nel comprendere i contenuti e il contesto in cui essi vengono proposti, discriminando così sottilmente tra contenuti realmente offensivi e pericolosi, satira, umorismo etc. Pochi giorni fa però il colosso si è visto costretto a cambiare rotta, come spiegato al Financial Times. Secondo l’articolo infatti un utilizzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Istanno per tornare di moda su. Durante la pandemia infatti il popolare sito di streaming video di Google aveva “messo offline” molti di loro, affermando di voler puntare sempre più sui filtri automatici controllati dall’Intelligenza, che assicuravano tempi di intervento assai ridotti rispetto a un essere umano. Google però non aveva tenuto in conto la difficoltà che un’IA poteva incontrare nel comprendere i contenuti e il contesto in cui essi vengono proposti, discriminando così sottilmente tra contenuti realmente offensivi e pericolosi, satira, umorismo etc. Pochi giorni fa però il colosso si è visto costretto a cambiare rotta, come spiegato al Financial Times. Secondo l’articolo infatti un utilizzo ...

