Ufficiale | Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 22 settembre 2020)stipendio Inter – Dopo una lunga rincorsa, adesso c’è anche l’ufficialità.è undell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce a Milano a titolo definitivo, come annunciato dai nerazzurri in un comunicato. «è ufficialmente undell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo … L'articoloè undell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...