“Sono stata abusata a 8 anni”. Il racconto choc e inatteso della conduttrice a Storie Italiane (Di martedì 22 settembre 2020) La puntata di ‘Storie Italiane’, andata in onda ieri, lunedì 21 settembre, ha visto la confessione scioccante da parte della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. Ha voluto parlare di un bruttissimo episodio di tantissimi anni fa proprio con Eleonora Daniele, con quest’ultima che ha usato la massima cautela per non mettere in difficoltà l’ospite. La donna ha deciso di rompere il silenzio su una vicenda drammatica dopo aver ascoltato la storia della ragazza Giada Vitale. Quest’ultima è stata abusata in sagrestia da un sacerdote, che poi ha subito una condanna definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Essendo stata colpita particolarmente da questa storia, ha voluto raccontare la sua, altrettanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) La puntata di ‘’, andata in onda ieri, lunedì 21 settembre, ha visto la confessione scioccante da partetelevisiva Enrica Bonaccorti. Ha voluto parlare di un bruttissimo episodio di tantissimi anni fa proprio con Eleonora Daniele, con quest’ultima che ha usato la massima cautela per non mettere in difficoltà l’ospite. La donna ha deciso di rompere il silenzio su una vicenda drammatica dopo aver ascoltato la storiaragazza Giada Vitale. Quest’ultima èin sagrestia da un sacerdote, che poi ha subito una condanna definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Essendocolpita particolarmente da questa storia, ha voluto raccontare la sua, altrettanto ...

SusannaCeccardi : È stata una bella partita. Io ci ho creduto fino alla fine e non mi sono risparmiata un secondo. Ci ho messo anima… - chetempochefa : “Sono stata fortunata nella vita. Sto con Raimondo dal 62, ma prima siamo stati fidanzati per 3 anni, quindi sono 5… - borghi_claudio : In tal senso è invece stata GIUSTISSIMA la scelta di Salvini di combattere in Toscana. Non si è vinto ma si è comba… - Melo38034843 : @duppli @duppli queste le parole del colonnello Sarri: 'Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa… - Brothel662 : RT @Samanta672: Lo so loso che martedi e senza le mie tette? Lo so vi sono mancata...ma ora sono di nuovo qui...scusate sono stata senza in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata I variatori di velocità Altivar di Schneider Electric ottengono l'etichetta “Efficient Solution” da Solar Impulse Fortune Italia