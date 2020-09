Roma | si scontrano due tram | diversi feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 settembre 2020) Brutto incidente questa sera intorno alle ore 22:00 su via Prenestina, all'altezza di via Irpinia. Duesi sono scontrati violentemente per ragioni ancora in corso di accertamento: nell'urto diverse persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze che hanno trasportato iin vari ospedali della città, 5 pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco. Si sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. "Si è sentito un forte boato", hanno raccontato alcuni residenti, riferendosi allo schianto tra i due mezzi Atac. Lineeinterrotte Atac fa sapere che sono state interrotte a causa dell'incidente le linee5, 14 e 19. Sono stati attivati bus sostitutivi sulla linea Preneste-Gerani-Togliatti. (foto Guido Venturini)