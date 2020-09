Roma 2020: Sidney Poitier e Paul Newman protagonisti dell’immagine ufficiale (Di martedì 22 settembre 2020) In linea con i movimenti per la difesa dei diritti umani, Sidney Poitier e Paul Newman troneggiano sul manifesto ufficiale della Festa di Roma 2020 in una foto tratta da Paris Blues. Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell'immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l'Auditorium Parco della Musica con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via. La foto, scattata in occasione delle riprese di Paris Blues di Martin ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) In linea con i movimenti per la difesa dei diritti umani,troneggiano sul manifestodella Festa diin una foto tratta da Paris Blues.sono idell'immaginedella quindicesima edizione della Festa del Cinema di, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobrepresso l'Auditorium Parco della Musica con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema perpresieduta da Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via. La foto, scattata in occasione delle riprese di Paris Blues di Martin ...

WRicciardi : Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' - Agenzia_Ansa : La periferia per il Sì, i centri storici votano No. A Roma, Milano e Torino i quartieri borghesi in controtendenza… - giusmo1 : Roma, identificato l'hater della Annibali. Aveva detto 'sei il mio mito' all'uomo che le gettò l'acido… - tusciatimes : Roma, Pastificio Cerere | mostra personale di Namsal Siedlecki, 23 settembre - 30 novembre 2020 -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Roma 2020: Sidney Poitier e Paul Newman protagonisti dell’immagine ufficiale -