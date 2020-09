Regionali, la candidata Iv: "Delusa? Un po', ma gettate basi per il futuro" (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La mia era una candidatura di servizio ma quando ci metti la faccia e la fatica, un po' di delusione c'è, è inutile nasconderlo...". Daniela Sbrollini di Italia Viva si è fermata sotto l'1% nella Veneto del 'doge' Luca Zaia. "Con la percentuale al 76% di Zaia era matematicamente impossibile arrivare al 3% ed entrare in consiglio. Non ce l'abbiamo fatta noi, non ce l'hanno fatta neanche i 5 Stelle", dice Sbrollini all'Adnkronos. Eppure la senatrice Iv un dato positivo lo coglie: quello di aver comunque creato una rete e gettato la basi per il futuro. Perchè, Sbrollini ne è convinta, in Veneto si andrà al voto anticipato: "Questa sarà una legislatura breve, Zaia sarà il leader della Lega e nel 2013 -quando ci saranno le politiche - in Veneto si tornerà al voto. E ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La mia era una candidatura di servizio ma quando ci metti la faccia e la fatica, un po' di delusione c'è, è inutile nasconderlo...". Daniela Sbrollini di Italia Viva si è fermata sotto l'1% nella Veneto del 'doge' Luca Zaia. "Con la percentuale al 76% di Zaia era matematicamente impossibile arrivare al 3% ed entrare in consiglio. Non ce l'abbiamo fatta noi, non ce l'hanno fatta neanche i 5 Stelle", dice Sbrollini all'Adnkronos. Eppure la senatrice Iv un dato positivo lo coglie: quello di aver comunque creato una rete e gettato laper il. Perchè, Sbrollini ne è convinta, in Veneto si andrà al voto anticipato: "Questa sarà una legislatura breve, Zaia sarà il leader della Lega e nel 2013 -quando ci saranno le politiche - in Veneto si tornerà al voto. E ...

Le racconto una cosa: mi aveva chiamato la Lega, che mi voleva candidare alle regionali nelle Marche...". Massimiliano Cencelli, 84 anni, ex Dc, padre del manuale con il quale i democristiani dei ...

Lo dice sulle elezioni regionali Alessandro Di Battista in una diretta Fb ... è campano il ministro dello Sport", prosegue. "In Puglia, dove c'erano candidati facilmente colpibili sulla questione del ...

Le racconto una cosa: mi aveva chiamato la Lega, che mi voleva candidare alle regionali nelle Marche...". Massimiliano Cencelli, 84 anni, ex Dc, padre del manuale con il quale i democristiani dei ...Lo dice sulle elezioni regionali Alessandro Di Battista in una diretta Fb ... è campano il ministro dello Sport", prosegue. "In Puglia, dove c'erano candidati facilmente colpibili sulla questione del ...