Quartararo si scusa con Miller: "La visiera? Non l'ho fatto di proposito" (Di martedì 22 settembre 2020) La gara di Jack Miller nel Gp dell'Emilia Romagn a è stata un vero fiasco: purtroppo per il pilota australiano , a mettersi di mezzo è stata la sfortuna. Se in un primo momento Jack era rientrato ai ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) La gara di Jacknel Gp dell'Emilia Romagn a è stata un vero fiasco: purtroppo per il pilota australiano , a mettersi di mezzo è stata la sfortuna. Se in un primo momento Jack era rientrato ai ...

motosprint : #Quartararo si scusa con #Miller: “La visiera? Non l'ho fatto di proposito” ?? - gponedotcom : Quartararo chiede scusa a Miller: 'Come immagini, non l'ho fatto di proposito!': Il francese della Yamaha ha causat… - Vanganel : RT @gponedotcom: Quartararo chiede scusa a Miller: 'Come immagini, non l'ho fatto di proposito!': Il francese della Yamaha ha causato invol… - jordi_alberola : RT @gponedotcom: Quartararo chiede scusa a Miller: 'Come immagini, non l'ho fatto di proposito!': Il francese della Yamaha ha causato invol… - ktm450sx : RT @gponedotcom: Quartararo chiede scusa a Miller: 'Come immagini, non l'ho fatto di proposito!': Il francese della Yamaha ha causato invol… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo scusa MotoGP, Quartararo chiede scusa a Miller: Come immagini, non l'ho fatto di proposito! GPone Quartararo si scusa con Miller: “La visiera? Non l'ho fatto di proposito”

e indovinate di chi era? Il colpevole, incolpevole, è stato Fabio Quartararo che, venuto a conoscenza di quanto accaduto ha tenuto a fare le sue scuse a Jack, ancora una volta attraverso i social ...

MotoGP, Morbidelli: “Il mio odio per Quartararo è solo sportivo”

Franco Morbidelli alle prese con un virus intestinale nel secondo week-end MotoGP di Misano. Riceve i complimenti di Fabio Quartararo: "Mi rende onore". Dopo la sua prima vittoria in MotoGP nel GP di ...

e indovinate di chi era? Il colpevole, incolpevole, è stato Fabio Quartararo che, venuto a conoscenza di quanto accaduto ha tenuto a fare le sue scuse a Jack, ancora una volta attraverso i social ...Franco Morbidelli alle prese con un virus intestinale nel secondo week-end MotoGP di Misano. Riceve i complimenti di Fabio Quartararo: "Mi rende onore". Dopo la sua prima vittoria in MotoGP nel GP di ...