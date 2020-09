Moda uomo autunno-inverno, tendenza bianco (Di martedì 22 settembre 2020) Le sfilate maschili hanno incoronato il bianco, colore top per la stagione che viene. La nuance (che in verità è il non colore per eccellenza) si rivela quella da cui non potremo prescindere nella stagione fredda. Vera e propria tinta irrinunciabile se si vuole essere contemporaneamente chic, irresistibili, di tendenza e versatili.Può un colore renderci così impeccabili? Ebbene sì: il bianco non è solo un colore-non colore, ma un piccolo miracolo cromatico. E la Moda uomo gli rende omaggio. Ecco quindi perché, quando, dove e come portarlo. In realtà sempre, dovunque e con qualsiasi cosa. In ogni salsa fashion e a qualunque ora del giorno. Il bianco brillante effetto candore Credits: Alexander McQueenC’è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 settembre 2020) Le sfilate maschili hanno incoronato il, colore top per la stagione che viene. La nuance (che in verità è il non colore per eccellenza) si rivela quella da cui non potremo prescindere nella stagione fredda. Vera e propria tinta irrinunciabile se si vuole essere contemporaneamente chic, irresistibili, die versatili.Può un colore renderci così impeccabili? Ebbene sì: ilnon è solo un colore-non colore, ma un piccolo miracolo cromatico. E lagli rende omaggio. Ecco quindi perché, quando, dove e come portarlo. In realtà sempre, dovunque e con qualsiasi cosa. In ogni salsa fashion e a qualunque ora del giorno. Ilbrillante effetto candore Credits: Alexander McQueenC’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Moda uomo Lo stile italiano è protagonista su Mr Porter Vogue Italia Curiosità sulla moda da tutto il mondo

La moda è anche ciclica: col passare dei decenni molti stili ... Nel 1670, il re Luigi XIV di Francia rese popolari i tacchi alti da uomo. Prediligeva le scarpe con suole e tacchi tinti di rosso – ...

La sartoria maschile si ispira a Capri

PiaLauriCapri, brand emergente nel settore alta moda uomo, presenta la Collezione Mediterraneo. Una linea di vere opere sartoriali, cucite interamente a mano, realizzate secondo la visione della stili ...

