Migranti, Kurz: il sistema Ue di redistribuzione dei richiedenti asilo ha fallito (Di martedì 22 settembre 2020) La redistribuzione in Europa dei richiedenti asilo 'ha fallito'. Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. 'Molti Stati non la vogliono' ha quindi aggiunto facendo riferimento ai Paesi dell'Europa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Lain Europa dei'ha'. Così il cancelliere austriaco Sebastian. 'Molti Stati non la vogliono' ha quindi aggiunto facendo riferimento ai Paesi dell'Europa ...

AGI - La redistribuzione dei richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea "ha fallito". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz in un'intervista esclusiva alla France Press. "Pensiam ...

Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Molti Stati non la vogliono" ha quindi aggiunto facendo riferimento ai Paesi dell'Europa centrale che si rifiutano di accogliere i migranti arrivati in ...

