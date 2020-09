Michael Chapman | il «poeta delle strade»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «Mi considero fortunato ad aver potuto lavorare con. Lui ed io abbiamo fatto tre film assieme: Taxi Driver, L’ultimo valzer e Toro scatenato, e a ciascuno di essi ha donato qualcosa di raro e insostituibile». Così Martin Scorsese ha ricordato, il direttore della fotografia scomparso il 20 settembre e che per il suo lavoro a Toro scatenato nel 1980 – lo stesso Scorsese aveva ricordato che fua insistere per il bianco e nero perché … Continua L'articolo, il «» proviene da il manifesto.

È morto il direttore della fotografia statunitense Michael Chapman, celebre per la sua collaborazione con il regista Martin Scorsese per i film Taxi Driver e Toro Scatenato, nella sua casa di Los ...