Luxottica | attacco hacker Fermata produzione e logistica

redhotcyber : Luxottica sotto attacco cyber. L'azienda proprietaria del celebre marchio di occhiali da sole Ray-Ban, il gigante… - PogoWasRight : RT @amvinfe: @Luxottica @VirITeXplorer @PogoWasRight @SecNews_GR @campuscodi @philmuncaster @BBCWorld #Sodinokibi #Ransomware #Hacking L… - amvinfe : @Luxottica @VirITeXplorer @PogoWasRight @SecNews_GR @campuscodi @philmuncaster @BBCWorld #Sodinokibi #Ransomware… - PieraldoP : RT @Key4biz: Gli stabilimenti della produzione e della logistica di Agordo e Sedico, sono fermi dalle 11 di stamattina a causa di un non me… - iphoneapple6S : Attacco hacker alla Luxottica: tutti i dipendenti, da Agordo alla Cina, lasciati a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Luxottica attacco

Attacco hacker a Luxottica, l’intrusione è iniziata domenica e il problema è proseguito per tutta la giornata di lunedì Un attacco hacker di una certa importanza è riuscito a paralizzare Luxottica.AGORDO. Mattinata decisamente movimentata per la multinazionale dell'occhiale Luxottica, oggetto di un attacco hacker che ha paralizzato la produzione in due dei tre stabilimenti della provincia ...