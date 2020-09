In Consiglio Toti piglia tutto, otto seggi in più (Di martedì 22 settembre 2020) GENOVA – Il bipolarismo è tornato, quantomeno in consiglio regionale della Liguria. La partita tra centrodestra e giallorossi per aggiudicarsi i 31 scranni di via Fieschi finisce 19 a 12. Tertium non datur. Mentre sono ancora in corso i conteggi per le singole preferenze nel collegio di Genova, già si sa come le forze politiche si divideranno i posti della prossima assemblea legislativa. Oltre al presidente della giunta rieletto, a Cambiamo con Toti presidente vanno otto seggi, grazie ai 141.552 voti che gli valgono il 22,6% delle preferenze e lo scettro di partito più votato: da Imperia l’ex assessore Marco Scajola, che ha stracciato la concorrenza interna; da Savona Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano; dalla Spezia, l’ex assessore Giacomo Giampedrone; quattro i posti a Genova, dove resterebbe fuori, a sorpresa, il consigliere comunale Stefano Anzalone, mentre ha fatto il pienone l’ex assessore Ilaria Cavo. Gli altri tre, al momento, potrebbero essere Mimmo Cianci, Lilli Lauro e l’ex paitiano Giovanni Boitano. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) GENOVA – Il bipolarismo è tornato, quantomeno in consiglio regionale della Liguria. La partita tra centrodestra e giallorossi per aggiudicarsi i 31 scranni di via Fieschi finisce 19 a 12. Tertium non datur. Mentre sono ancora in corso i conteggi per le singole preferenze nel collegio di Genova, già si sa come le forze politiche si divideranno i posti della prossima assemblea legislativa. Oltre al presidente della giunta rieletto, a Cambiamo con Toti presidente vanno otto seggi, grazie ai 141.552 voti che gli valgono il 22,6% delle preferenze e lo scettro di partito più votato: da Imperia l’ex assessore Marco Scajola, che ha stracciato la concorrenza interna; da Savona Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano; dalla Spezia, l’ex assessore Giacomo Giampedrone; quattro i posti a Genova, dove resterebbe fuori, a sorpresa, il consigliere comunale Stefano Anzalone, mentre ha fatto il pienone l’ex assessore Ilaria Cavo. Gli altri tre, al momento, potrebbero essere Mimmo Cianci, Lilli Lauro e l’ex paitiano Giovanni Boitano.

