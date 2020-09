Il partito di Diego Fusaro è un turboflop alle regionali: il "regime del Covid" non paga (Di martedì 22 settembre 2020) «Valori di destra e idee di sinistra», sovranismo, denuncia del «pensiero unico» e un sito web che non funziona. Vox Italia riesce a presentare il proprio candidato solo nelle Marche, raccogliendo lo 0,5%. E a Bolzano, per le comunali, va anche peggio Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 22 settembre 2020) «Valori di destra e idee di sinistra», sovranismo, denuncia del «pensiero unico» e un sito web che non funziona. Vox Italia riesce a presentare il proprio candidato solo nelle Marche, raccogliendo lo 0,5%. E a Bolzano, per le comunali, va anche peggio

Ultime Notizie dalla rete : partito Diego Il partito di Diego Fusaro è un turboflop alle regionali: il "regime del Covid" non paga L'Espresso Live amministrative: centrodestra vince a Venezia (rieletto Brugnaro), in testa ad Arezzo e Matera. Centrosinistra avanti a Mantova e Trento

La vittoria di Luigi Brugnaro alle comunali di Venezia si lega anche alla vittoria della civica che porta il suo nome, la cosiddetta “lista fucsia”, che è data dallo spoglio intorno al 33%. Si tratta ...

AMMINISTRATIVE, IL GIORNO DELLA VERITA’: I RISULTATI IN TUTTI I COMUNI ABRUZZESI

Diego Ferrara, candidato del centrosinistra al 21,8%, pari a 4.295, e il civico Bruno Di Iorio, sostenuto dall’assessore di Forza Italia Mauro Febbo, in dissenso con il suo partito, e da Italia ...

Diego Ferrara, candidato del centrosinistra al 21,8%, pari a 4.295, e il civico Bruno Di Iorio, sostenuto dall'assessore di Forza Italia Mauro Febbo, in dissenso con il suo partito, e da Italia ...