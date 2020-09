David Sassoli cade in uno scherzo telefonico e svela che cosa è davvero l’Ue (Di martedì 22 settembre 2020) A raccontarlo quasi non ci si crede, eppure è successo veramente. Il presidente del parlamento europeo, l’italiano David Sassoli, è caduto in uno scherzo telefonico dell’ormai noto duo “Leksus & Vovan”, i pranker russi Aleksej Stoljarov e Vladimir Kuznetsov, già in passato autori di performance simili ai danni dell’ex presidente golpista ucraino Porošenko e dell’allora premier Grojsman, di vari congressisti USA, di Lukašenko, Erdogan, del segretario NATO Stoltenberg o dell’ex speaker nazista della Rada ucraina Andrej Parubij. cosa è venuto fuori stavolta? La natura di Sassoli e dell’Ue. Come racconta Fabrizio Poggi su lantidplomatico.it, “i falsi interlocutori impersonano la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) A raccontarlo quasi non ci si crede, eppure è successo veramente. Il presidente del parlamento europeo, l’italiano, è caduto in unodell’ormai noto duo “Leksus & Vovan”, i pranker russi Aleksej Stoljarov e Vladimir Kuznetsov, già in passato autori di performance simili ai danni dell’ex presidente golpista ucraino Porošenko e dell’allora premier Grojsman, di vari congressisti USA, di Lukašenko, Erdogan, del segretario NATO Stoltenberg o dell’ex speaker nazista della Rada ucraina Andrej Parubij.è venuto fuori stavolta? La natura die dell’Ue. Come racconta Fabrizio Poggi su lantidplomatico.it, “i falsi interlocutori impersonano la ...

