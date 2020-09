Caso Suarez, avvocato Briamonte: “Bisogna capire coinvolgimento di eventuali altri soggetti” (Di martedì 22 settembre 2020) L’avvocato Michele Briamonte, al telefono con l’ANSA, ha commentato l’indagine di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dall’attaccante del Barcellona, Luis Suarez: “Da quello che dice il colonnello della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, si capisce che ci sono riscontri indiziari sulla non genuinita’ dell’esame. Dagli esiti della perquisizione di oggi si vedra’ se ci sono altri soggetti coinvolti e in che funzione o posizione giuridica, nelle violazioni contestate”. L’avvocato, ovviamente, chiede prudenza poiché ci sono ancora diversi punti della vicenda da chiarire: “Mi sembra presto per stabilire fin da ora le estraneita’ di tutti i soggetti, vedi anche il giocatore o il suo entourage, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) L’Michele, al telefono con l’ANSA, ha commentato l’indagine di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dall’attaccante del Barcellona, Luis: “Da quello che dice il colonnello della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, si capisce che ci sono riscontri indiziari sulla non genuinita’ dell’esame. Dagli esiti della perquisizione di oggi si vedra’ se ci sonosoggetti coinvolti e in che funzione o posizione giuridica, nelle violazioni contestate”. L’, ovviamente, chiede prudenza poiché ci sono ancora diversi punti della vicenda da chiarire: “Mi sembra presto per stabilire fin da ora le estraneita’ di tutti i soggetti, vedi anche il giocatore o il suo entourage, ...

