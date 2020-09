“Ballando con le stelle” | Raimondo Todaro operato di appendicite

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 settembre 2020) Il maestro di danza è statoieri sera d’urgenza Dopo un bellissimo debutto a “Ballando con le stelle”, che ha visto i due, Elisa Isoardi e, esibirsi in un sensualissimo tango, arriva lo stop per una delle coppie che tanto ha fatto parlare di sé in questi giorni per un presunto flirt tra loro. “Cari amici, il nostro amatissimoha avuto una disavventura importante ed è statoieri sera. Questa mattina ci siamo sentiti ed è tornato ottimista con la voglia di superare qualsiasi ostacolo. Tutto è andato bene e dovrà affrontare una convalescenza e vi terremo aggiornati. Buona guarigione”, così scrive la conduttrice di “Ballando con le stelle” sul suo profilo Instagram. Il ricovero ...