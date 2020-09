Vitus | nel Regno Unito si fanno beffe di noi | ma sprofondano sotto il Covid-19

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 21 settembre 2020) Francesca Galici Le regole per l'utilizzo delle mascherine in Italia? Inutili. A dirlo è un giornalista inglese che ha trascorso qualche giorno nel nostro Paese e che ha poi ironizzato sulle nuove abitudini degli italiani La gestione dei contagi in Italia poteva essere migliore ma dopotutto il Paese non se l'è cavata così male, anche grazie all'impegno degli italiani che sono stati, e continuano a essere, ligi alle indicazioni del governo. Dal lockdown di marzo fino all'utilizzo delle mascherine di oggi, la maggior parte degli italiani ha rispettato le consegne, anche se queste all'estero vengono considerate quasi ridicole e motivo di scherno. Lo dimostra un articolo pubblicato sul sito del Telegraph, uno dei principali quotidiani nazionali del, a firma di uno dei suoi commentatori. nodo 1883924 Fa sorridere ...