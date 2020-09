Uomini e Donne: Sfiorata la Rissa tra Due Cavalieri! (Di lunedì 21 settembre 2020) Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, due cavalieri sono quasi venuti alle mani! E, anche stavolta, centrerebbe Gemma Galgani.. .ecco cosa è successo e cosa rivelano le nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Rissa Sfiorata per un soffio durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne! Secondo quanto emerso, due cavalieri sono quasi venuti alle mani. A scatenare la bagarre, anche stavolta, sarebbe stata (pur indirettamente) Gemma Galgani! Ma cos’è successo e qual è stato il ruolo della dama torinese? Ebbene, secondo quanto rivelato dalle ultime anticipazioni, Armando Incarnato avrebbe sentito una conversazione telefonica tra Paolo (un nuovo cavaliere sceso per corteggiare la Galgani) e il ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Durante l’ultima registrazione di, due cavalieri sono quasi venuti alle mani! E, anche stavolta, centrerebbe Gemma Galgani.. .ecco cosa è successo e cosa rivelano le nuove anticipazioni diper un soffio durante l’ultima registrazione di! Secondo quanto emerso, due cavalieri sono quasi venuti alle mani. A scatenare la bagarre, anche stavolta, sarebbe stata (pur indirettamente) Gemma Galgani! Ma cos’è successo e qual è stato il ruolo della dama torinese? Ebbene, secondo quanto rivelato dalle ultime anticipazioni, Armando Incarnato avrebbe sentito una conversazione telefonica tra Paolo (un nuovo cavaliere sceso per corteggiare la Galgani) e il ...

