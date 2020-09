Uomini e Donne: rissa sfiorata tra due cavalieri, ecco perché (Di lunedì 21 settembre 2020) Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi ha ripreso con il botto. Pare che nella puntata di oggi due cavalieri siano quasi arrivati alle mani. Fonte foto: FacebookIl clima all’interno della trasmissione si fa sempre più teso. L’inizio del programma ha avuto come protagonista assoluta Gemma Galgani che, intenzionata a trovare un fidanzato quest’anno, è anche ricorsa alla chirurgia estetica. In ogni caso è sempre lei ad essere al centro delle dinamiche del trono over, tanto che due cavalieri sono quasi venuti alle mani per alcune frasi uscite in trasmissione. Ad essere coinvolti nella quasi rissa sono Armando Incarnato e Simone. Il tutto è partito dal fatto che Armando ha attaccato il nuovo corteggiatore di Gemma, Paolo, ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020), la trasmissione di Maria De Filippi ha ripreso con il botto. Pare che nella puntata di oggi duesiano quasi arrivati alle mani. Fonte foto: FacebookIl clima all’interno della trasmissione si fa sempre più teso. L’inizio del programma ha avuto come protagonista assoluta Gemma Galgani che, intenzionata a trovare un fidanzato quest’anno, è anche ricorsa alla chirurgia estetica. In ogni caso è sempre lei ad essere al centro delle dinamiche del trono over, tanto che duesono quasi venuti alle mani per alcune frasi uscite in trasmissione. Ad essere coinvolti nella quasisono Armando Incarnato e Simone. Il tutto è partito dal fatto che Armando ha attaccato il nuovo corteggiatore di Gemma, Paolo, ...

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - vladiluxuria : Non capisco il senso di dividere le liste elettorali tra uomini e donne, non sarebbe meglio avere solo registri co… - merely_my : RT @minasettembre: Il destino della donne: riparare alle cazzate che fanno gli uomini della famiglia. ?? #iltuoCUOREnonbatteaDESTRA https://… - campodefiori15 : RT @pdnetwork: È grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi possiamo esercitare il diritto di voto. Ai partigiani, alla R… -