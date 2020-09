Ufficiale: il portiere Bastianello in prestito alla Vis Pesaro (Di lunedì 21 settembre 2020) Il portiere classe 1998 Paolo Bastianello si è trasferito in prestito dal Frosinone alla Vis Pesaro, che lo ha annunciato ufficialmente: “La società Vis Pesaro 1898 comunica di aver prelevato in prestito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Paolo Bastianello, portiere classe ’98. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione. Nella sua carriera Bastianello ha giocato anche nel settore giovanile del Brescia, oltre ad aver difeso i pali del Levico Terme in Serie D, con 33 presenze da titolare, nella stagione 2017/2018. Alto 1,91 cm, è un prospetto di grande ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilclasse 1998 Paolosi è trasferito indal FrosinoneVis, che lo ha annunciato ufficialmente: “La società Vis1898 comunica di aver prelevato indal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Paoloclasse ’98. Il giocatore arriva incon diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione. Nella sua carrieraha giocato anche nel settore giovanile del Brescia, oltre ad aver difeso i pali del Levico Terme in Serie D, con 33 presenze da titolare, nella stagione 2017/2018. Alto 1,91 cm, è un prospetto di grande ...

FootballScout24 : RT @Torinogranatait: UFFICIALE - Il giovane portiere Savini via a titolo definitivo - marinabeccuti : UFFICIALE - Il giovane portiere Savini via a titolo definitivo - Torinogranatait : UFFICIALE - Il giovane portiere Savini via a titolo definitivo - TuttoMatera : Serie D - Rotonda, ufficiale: arriva un giovane portiere in casa biancoverde » Tutto Eccellenza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Parma-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri: in attacco Lozano, Mertens ed Insigne, tra i pali c'è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale portiere Ufficiale: il portiere Bastianello in prestito alla Vis Pesaro alfredopedulla.com Blog: Che emozione, ritorna il campionato con gli spettatori!

Ci siamo finalmente, il campionato è iniziato! I primi responsi si offrono ineluttabilmente alla critica e pongono un interrogativo legittimo: sarà stata proficua la sessione di mercato? E' servito ac ...

DIRETTA/ Torino Lazio Primavera (risultato 1-2) video streaming tv: la ribalta Franco

Torino Lazio Primavera 1-2: questo il risultato al termine di un primo tempo piuttosto vivace nel posticipo del primo turno del campionato Primavera 1. In particolare l’inizio è stato a dir poco pirot ...

Coppa Italia Serie C, Isera-Trento 0-6

Inizia con il piede giusto la stagione del Trento Calcio Femminile che nella prima uscita ufficiale supera per 6-0 l'Isera nel derby valido per il primo turno di Coppa Italia. Un inizio decisamente pr ...

Ci siamo finalmente, il campionato è iniziato! I primi responsi si offrono ineluttabilmente alla critica e pongono un interrogativo legittimo: sarà stata proficua la sessione di mercato? E' servito ac ...Torino Lazio Primavera 1-2: questo il risultato al termine di un primo tempo piuttosto vivace nel posticipo del primo turno del campionato Primavera 1. In particolare l’inizio è stato a dir poco pirot ...Inizia con il piede giusto la stagione del Trento Calcio Femminile che nella prima uscita ufficiale supera per 6-0 l'Isera nel derby valido per il primo turno di Coppa Italia. Un inizio decisamente pr ...