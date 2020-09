Twitter ha un problema con le immagini: l'algoritmo mostra più i bianchi dei neri (Di lunedì 21 settembre 2020) La scoperta di un gruppo di utenti: le anteprime delle foto favoriscono sempre i volti non di colore. Solo l’ultima tappa di una lunga storia di pregiudizi fra social network e sistemi di riconoscimento facciale Leggi su repubblica (Di lunedì 21 settembre 2020) La scoperta di un gruppo di utenti: le anteprime delle foto favoriscono sempre i volti non di colore. Solo l’ultima tappa di una lunga storia di pregiudizi fra social network e sistemi di riconoscimento facciale

Solano_56 : La #Roma non ha dubbi sulle condizioni fisiche di #Milik. Zero. Il giocatore ha superato senza problema le visite m… - lucianonobili : All’Italia serve una riforma che superi il bicameralismo paritario e renda le nostre istituzioni più rappresentativ… - CarloCalenda : In difesa di Toninelli. Un problema con la realtà lo abbiamo tutti. Non solo i 5S. @Azione_it - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: LA CATTIVERIA Io sono assolutamente a favore del silenzio elettorale. Il problema è distinguerlo da #Zingaretti [Cont… - il_j4ck : RT @Smg_1908: Solo su twitter poteva nascere la sterile polemica sulla scheda elettorale troppo grande. Se non sapete piegarla il problema… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter problema Twitter ha un problema con le immagini: l'algoritmo mostra più i bianchi dei neri la Repubblica Twitter ha un problema con le immagini: l'algoritmo mostra più i bianchi dei neri

CHE gli algoritmi dei social network svelino periodicamente alcune profonde storture di fondo, legate a pregiudizi (bias, in inglese) nei confronti di minoranze, soggetti con alcune caratteristiche fi ...

La depressione, il post su Facebook e l'orrore: storia di una tragedia che (forse) si poteva evitare

Andrea non aveva colpe, innocente e fragile, come tutti i bambini della sua età, ha pagato con il prezzo più alto i dissidi tra i suoi genitori e i problemi del padre che, secondo i primi accertamenti ...

I giocatori della Gas Sales Bluenergy in coro: «Non ha funzionato niente». E sale la preoccupazione

Faticano a darsi una spiegazione di quanto successo in casa Gas Sales Bluenergy e questo forse è l’aspetto più preoccupante. Perché se sai qual è il problema puoi provare a metterci una pezza, se inve ...

CHE gli algoritmi dei social network svelino periodicamente alcune profonde storture di fondo, legate a pregiudizi (bias, in inglese) nei confronti di minoranze, soggetti con alcune caratteristiche fi ...Andrea non aveva colpe, innocente e fragile, come tutti i bambini della sua età, ha pagato con il prezzo più alto i dissidi tra i suoi genitori e i problemi del padre che, secondo i primi accertamenti ...Faticano a darsi una spiegazione di quanto successo in casa Gas Sales Bluenergy e questo forse è l’aspetto più preoccupante. Perché se sai qual è il problema puoi provare a metterci una pezza, se inve ...