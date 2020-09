Regionali 2020, exit poll: Zaia in testa in Veneto, in Toscana Centrosinistra avanti, testa a testa in Puglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Regionali Veneto. Per le elezioni Regionali in Veneto il primo exit-poll Rai dà il candidato del centrodestra Luca Zaia, governatore leghista uscente, al 72-76%, il candidato del Centrosinistra Arturo Lorenzoni è al 16-20%. La copertura del campione dell’exit poll di Opinio Italia per la Rai è pari all'80%.Regionali Toscana. Il primo exit-poll Rai relativo alle elezioni Regionali in Toscana mostra il candidato del Centrosinistra Eugenio Giani al 43,5%-47,5% dei voti e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi al 40-44%, per una copertura del campione pari ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020). Per le elezioniinil primoRai dà il candidato del centrodestra Luca, governatore leghista uscente, al 72-76%, il candidato delArturo Lorenzoni è al 16-20%. La copertura del campione dell’di Opinio Italia per la Rai è pari all'80%.. Il primoRai relativo alle elezioniinmostra il candidato delEugenio Giani al 43,5%-47,5% dei voti e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi al 40-44%, per una copertura del campione pari ...

