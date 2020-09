Piero De Luca: Siamo commossi, strafelici ed emozionati (Di lunedì 21 settembre 2020) Abbiamo vinto! Siamo commossi, strafelici ed emozionati. Così sui canali social l’on. Piero De Luca. “Ha vinto una comunità piena di valori, qualità, eccellenze, orgoglio e umanità. Ha vinto una terra che ha avviato una grande stagione di riscatto e che vuole continuare a lottare per il proprio rilancio. Ha vinto una Regione in grado di diventare modello di efficienza istituzionale, organizzativa e amministrativa. Ha vinto un popolo che vuole finalmente guardare al domani camminando a testa alta. Ha vinto il coraggio, la visione, la serietà e la responsabilità dei Democratici. Hanno vinto donne e uomini che hanno lottato e lotteranno per rendere la Campania la prima Regione d’Italia e far ripartire da qui l’intero Paese, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 settembre 2020) Abbiamo vinto!ed. Così sui canali social l’on.De. “Ha vinto una comunità piena di valori, qualità, eccellenze, orgoglio e umanità. Ha vinto una terra che ha avviato una grande stagione di riscatto e che vuole continuare a lottare per il proprio rilancio. Ha vinto una Regione in grado di diventare modello di efficienza istituzionale, organizzativa e amministrativa. Ha vinto un popolo che vuole finalmente guardare al domani camminando a testa alta. Ha vinto il coraggio, la visione, la serietà e la responsabilità dei Democratici. Hanno vinto donne e uomini che hanno lottato e lotteranno per rendere la Campania la prima Regione d’Italia e far ripartire da qui l’intero Paese, ...

piero_fr : #Tg4 #Sansonetti Emiliano ha vinto, la vecchia politica in cambio di posti pubblici funziona! Vedremo cosa ha prome… - piero_fr : @pietroraffa La sinistra può gioire: Perde le Marche! In Toscana ha retto il sistema di potere della sinistra, bene… - Luca_mira29 : RT @EnricoTurcato: Alvaro #Morata detiene sempre quel record non banale per la #Juventus: 5 gare di fila a segno in Champions League. Lui e… - salernonotizie : San Matteo: Piero De Luca, “Momento di spiritualità e partecipazione emotiva” - piero_fr : #Quartarepubblica Il #PD ringrazia I toscani e il vecchio sistema di potere I pugliesi (non avendo un’alternativa… -

Le "mani sicure" di Vincenzo De Luca si allungano su altri cinque anni di governo alla Regione. Dopo i primi exit poll che hanno confermato le previsioni, assegnando al presidente uscente fra il 52 e ...

«Il Solenne Pontificale, che quest’anno si è svolto nel rispetto delle normative Covid, è sempre un momento di grande spiritualità e partecipazione emotiva. È stata l’occasione per ribadire l’esigenza ...

