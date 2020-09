Palermo, il Teramo è alle porte: zero amichevoli e organico da completare, l’esordio in C è è un’incognita (Di lunedì 21 settembre 2020) "È la settimana più lunga e forse più anomala per il Palermo. Domenica i rosa scenderanno in campo a Teramo e lo faranno senza aver mai affrontato un avversario in quasi sette mesi".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul Palermo e sull'ormai imminente inizio di campionato. Tra sette giorni la Serie C aprirà, ufficialmente, i battenti: sarà il Teramo di Tedino - in Abruzzo - a tenere a battesimo ai rosanero all’esordio nella prima giornata. Un inizio strano per Mario Alberto Santana e compagni, che negli ultimi sette mesi hanno disputato solo partitelle in famiglia e allenamenti. Certamente, "non il modo migliore per affrontare il Teramo, che a differenza del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) "È la settimana più lunga e forse più anomala per il. Domenica i rosa scenderanno in campo ae lo faranno senza aver mai affrontato un avversario in quasi sette mesi".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sule sull'ormai imminente inizio di campionato. Tra sette giorni la Serie C aprirà, ufficialmente, i battenti: sarà ildi Tedino - in Abruzzo - a tenere a battesimo ai rosanero all’esordio nella prima giornata. Un inizio strano per Mario Alberto Santana e compagni, che negli ultimi sette mesi hanno disputato solo partitelle in famiglia enamenti. Certamente, "non il modo migliore per affrontare il, che a differenza del ...

