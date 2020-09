Operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si toglie la vita

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia nella notte in un’abitazione di via Beltramo a Rivara (Torino). Un uomo di 47, italiano,in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta perre ildi 11. Poi, con la stessa arma, si è tolto la. L’allarme è scattato poco prima delle due.Sono in corso gli accertamenti sull’episodio da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale (Torino).

mariarosa_t : RT @Corriere: Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara - PaoloBMb70 : RT @RaiNews: A compiere il gesto un operaio di 47 anni - Teacucchia73 : RT @Corriere: Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara - GDS_it : #Omicidio-#suicidio a Rivara: spara e uccide il figlio di 11 anni, poi si toglie la vita - Corriere : Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio uccide

Tragedia in piena notte in una casa di via Beltramo a Rivara, il provincia di Torino. Un operaio di 47 anni, italiano, dipendente di un'azienda meccanica, ha ucciso il figlio di 11 anni prima di togli ...Torino 21 settembre 2020 - Immane tragedia che provoca un sentimento di sgomento profondo. Questa notte in provincia di Torino in un'abitazione di via Beltramo a Rivara nel Canavese. Un uomo di 47 ann ...Ha preso la pistola e ha ucciso il figlio, poi si è tolto la vita. Tragedia nella notte a Rivara, piccolo comune in provincia di Torino, in un'abitazione di via Beltramo. Un uomo di 47 anni, italiano, ...