Onu, aumentare le ‘aree protette’ per aiutare il clima? Una grande bugia verde (Di lunedì 21 settembre 2020) Al prossimo vertice della Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, Cbd), i leader mondiali prevedono di accordarsi per trasformare il 30% del globo in “Aree Protette” (Ap) entro il 2030 – raddoppiando, in un decennio, l’area delle terre sotto questo specifico regime di protezione. Secondo le grandi Ong della conservazione, questa conversione mitigherà i cambiamenti climatici, ridurrà la perdita della fauna selvatica, aumenterà la biodiversità e di conseguenza salverà il nostro ambiente. Ma si sbagliano. Le Aree Protette non salveranno il nostro pianeta. Al contrario, aumenteranno la sofferenza umana e in tal modo accelereranno la distruzione degli spazi che pretendono di proteggere, perché l’opposizione locale crescerà. Questo tipo di aree non ha alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Al prossimo vertice della Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, Cbd), i leader mondiali prevedono di accordarsi per trasformare il 30% del globo in “Aree Protette” (Ap) entro il 2030 – raddoppiando, in un decennio, l’area delle terre sotto questo specifico regime di protezione. Secondo le grandi Ong della conservazione, questa conversione mitigherà i cambiamentitici, ridurrà la perdita della fauna selvatica, aumenterà la biodiversità e di conseguenza salverà il nostro ambiente. Ma si sbagliano. Le Aree Protette non salveranno il nostro pianeta. Al contrario, aumenteranno la sofferenza umana e in tal modo accelereranno la distruzione degli spazi che pretendono di proteggere, perché l’opposizione locale crescerà. Questo tipo di aree non ha alcun ...

ilfattoblog : Onu, aumentare le ‘aree protette’ per aiutare il clima? Una grande bugia verde - clikservernet : Onu, aumentare le ‘aree protette’ per aiutare il clima? Una grande bugia verde - Noovyis : (Onu, aumentare le ‘aree protette’ per aiutare il clima? Una grande bugia verde) Playhitmusic - - diegomegs : @massimo_fiorini @i_fatti @danielfunaro La sordità della comunità internazionale, le politiche pro-Israele di Trump… - CInsaghi : RT @greenMe_it: No, il coronavirus non ha fermato i cambiamenti climatici: le emissioni sono da record e continuano ad aumentare https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu aumentare Onu, aumentare le ‘aree protette’ per aiutare il clima? Una grande bugia verde Il Fatto Quotidiano Allarme Oxfam: i più ricchi inquinano, i più poveri travolti dai cambiamenti climatici

ROMA - L’1% più ricco del pianeta inquina il doppio della metà più povera. Secondo il rapporto Oxfam-Stockholm Environment Institute, pubblicato alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'Onu che dovrà ...

Gli Usa: “Ripristinate le sanzioni Onu contro l’Iran”. Ma la comunità internazionale non segue Trump

Gli Stati Uniti sostengono che le sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran – revocate nel 2015 con l’accordo sul nucleare – sono tornate in vigore, dal momento che Teheran non ha rispettato gli imp ...

Il ritiro-fantasma dalla Siria, gli Usa mandano altri soldati

Un centinaio di soldati statunitensi e sei veicoli blindati arriveranno a breve nel nord della Siria, rinforzo del contingente presente. In contemporanea aumenterà sia la frequenza dei pattugliamenti ...

ROMA - L’1% più ricco del pianeta inquina il doppio della metà più povera. Secondo il rapporto Oxfam-Stockholm Environment Institute, pubblicato alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'Onu che dovrà ...Gli Stati Uniti sostengono che le sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran – revocate nel 2015 con l’accordo sul nucleare – sono tornate in vigore, dal momento che Teheran non ha rispettato gli imp ...Un centinaio di soldati statunitensi e sei veicoli blindati arriveranno a breve nel nord della Siria, rinforzo del contingente presente. In contemporanea aumenterà sia la frequenza dei pattugliamenti ...