La UEFA prepara una nuova partita-focolaio: la Supercoppa europea a Budapest con 20.000 spettatori (Di lunedì 21 settembre 2020) A Budapest il numero di nuove infezioni da coronavirus per 100.000 abitanti, in sette giorni, è tra 110 e 120. Per fare un confronto: a Monaco, città tedesca considerata gravemente colpita, il valore di lunedì era “appena” di 56,13. Il Robert Koch Institute ha classificato la capitale ungherese come area a rischio. A Budapest giovedì sera si giocherà la Supercoppa europea tra Bayern Monaco e Siviglia, con 20.000 spettatori ammessi sugli spalti. Un rischio incredibile avallato dalla UEFA contro ogni logica. Tanto che persino i tifosi si stanno comportando più responsabilmente: dei 3.000 biglietti messi a disposizione dei club, il Siviglia la settimana scorsa ne ha restituiti ben 2.500. La gente non vuole rischiare una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Ail numero di nuove infezioni da coronavirus per 100.000 abitanti, in sette giorni, è tra 110 e 120. Per fare un confronto: a Monaco, città tedesca considerata gravemente colpita, il valore di lunedì era “appena” di 56,13. Il Robert Koch Institute ha classificato la capitale ungherese come area a rischio. Agiovedì sera si giocherà latra Bayern Monaco e Siviglia, con 20.000ammessi sugli spalti. Un rischio incredibile avallato dallacontro ogni logica. Tanto che persino i tifosi si stanno comportando più responsabilmente: dei 3.000 biglietti messi a disposizione dei club, il Siviglia la settimana scorsa ne ha restituiti ben 2.500. La gente non vuole rischiare una ...

Le Azzurre tornano in campo sei mesi dopo l’ultimo impegno ufficiale: un match chiave per la qualificazione all’Europeo. Data, orario partita e formazione L’Italia del calcio femminile può finalmente ...

Supercoppa UEFA: Flick prepara il prossimo assalto

Nominato allenatore ?a novembre, dopo appena quattro mesi da vice di Niko Kovac, Hansi Flick ha vissuto una stagione indimenticabile con il Bayern, vincendo Coppa di Germania, Bundesliga e UEFA Champi ...

Supercoppa UEFA: Lopetegui e le ambizioni del Siviglia

Nominato allenatore del Siviglia nell'estate 2019, Julen Lopetegui ha concluso la prima stagione in panchina vincendo la UEFA Europa League e festeggiando quasi in lacrime. Ora, l'ex allenatore del Po ...

Le Azzurre tornano in campo sei mesi dopo l'ultimo impegno ufficiale: un match chiave per la qualificazione all'Europeo. Data, orario partita e formazione L'Italia del calcio femminile può finalmente ...