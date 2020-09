India, crolla un palazzo di tre piani: almeno 10 morti, circa 20 i dispersi (Di lunedì 21 settembre 2020) Un palazzo di tre piani è crollato durante la scorsa notte a Bhiwandi, in India, provocando la morte di almeno 10 persone. Si cercano circa 20 dispersi. Tragedia in India, dove almeno dieci persone hanno perso la vita nel crollo di un edificio residenziale. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Bhiwandi, nel … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) Undi treto durante la scorsa notte a Bhiwandi, in, provocando la morte di10 persone. Si cercano20. Tragedia in, dovedieci persone hanno perso la vita nel crollo di un edificio residenziale. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Bhiwandi, nel … L'articolo proviene da YesLife.it.

