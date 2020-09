In Campania stravince Vincenzo De Luca (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 18,40 - È netto il divario in Campania tra Vincenzo De Luca e il suo principale sfidante, Stefano Caldoro. Il governatore uscente è dato al 64,9% dalla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, mentre il candidato del centrodestra è indicato al 20,2%. Il campione è pari al 10% dell'elettorato. L'affluenza finale per le elezioni regionali in Campania è stata pari al 55,53%. Lo rende noto il ministero dell'Interno. Nelle scorse elezioni campane l'affluenza era del 51,93% "Complimenti e buon lavoro a Vincenzo De Luca. Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto a livello politico. Anche per lui una grande vittoria, bravo". Cosi' il leader di Italia viva Matteo Renzi, su ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 18,40 - È netto il divario intraDe Luca e il suo principale sfidante, Stefano Caldoro. Il governatore uscente è dato al 64,9% dalla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, mentre il candidato del centrodestra è indicato al 20,2%. Il campione è pari al 10% dell'elettorato. L'affluenza finale per le elezioni regionali inè stata pari al 55,53%. Lo rende noto il ministero dell'Interno. Nelle scorse elezioni campane l'affluenza era del 51,93% "Complimenti e buon lavoro aDe Luca. Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto a livello politico. Anche per lui una grande vittoria, bravo". Cosi' il leader di Italia viva Matteo Renzi, su ...

