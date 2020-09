Grande Fratello Vip, sorpresa Balotelli: ‘dichiarazione’ a Dayane Mello (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip arriva anche Mario Balotelli: l’accusa a Fausto Leali e le parole a sorpresa alla ex Dayane Mello La sorpresa è riuscita in pieno. Mario Balotelli è ospite nella terza puntata del Grande Fratello Vip che vede tra i concorrenti anche suo Fratello Enock ma anche la sua ex Dayane Mello. Il … Questo articolo Grande Fratello Vip, sorpresa Balotelli: ‘dichiarazione’ a Dayane Mello è stato pubblicato per la prima volta da Bruno De Santis su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) AlVip arriva anche Mario: l’accusa a Fausto Leali e le parole aalla exLaè riuscita in pieno. Marioè ospite nella terza puntata delVip che vede tra i concorrenti anche suoEnock ma anche la sua ex. Il … Questo articoloVip,: ‘dichiarazione’ aè stato pubblicato per la prima volta da Bruno De Santis su BlogLive.it.

GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - sonostupidaxd : RT @trashloger: Il Grande Fratello davanti alle bestemmie: SQUALIFICATO ???? COME TI PERMETTI Il Grande Fratello davanti al razzismo, sessi… - _g_a_i_a_2000 : MA È C’È POSTA PER TE OPPURE IL GRANDE FRATELLO ???? #GFVIP -