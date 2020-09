“Glielo dovevo dire…”. Mara Venier perde il controllo col suo ospite e poi si scusa con la moglie. Tutto in diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) Mara Venier, incantata davanti al suo ospite. È accaduto nel salotto di Domenica In. Impossibile per la conduttrice non restare letteralmente stregata da Pierfrancesco Favino. Che Mara abbia sempre avuto un occhio di riguardo per l’attore è cosa nota, ma averlo come ospite nello studio televisivo ha dato la prova inconfutabile di un rapporto di stima e di amicizia tra i due. Mara Venier ha accolto Pierfrancesco Favino con parole che sottolineano la stima e l’affetto nei suoi riguardi: “Non mi sembra vero, ti aspetto da anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo!”. Una dichiarazione senza filtri da parte della conduttrice, che non ha nascosto la propria emozione nel poter dialogare un grande professionista e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020), incantata davanti al suo. È accaduto nel salotto di Domenica In. Impossibile per la conduttrice non restare letteralmente stregata da Pierfrancesco Favino. Cheabbia sempre avuto un occhio di riguardo per l’attore è cosa nota, ma averlo comenello studio televisivo ha dato la prova inconfutabile di un rapporto di stima e di amicizia tra i due.ha accolto Pierfrancesco Favino con parole che sottolineano la stima e l’affetto nei suoi riguardi: “Non mi sembra vero, ti aspetto da anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo!”. Una dichiarazione senza filtri da parte della conduttrice, che non ha nascosto la propria emozione nel poter dialogare un grande professionista e ...

