Gli uomini più cinici dello Zodiaco: sei tra questi? (Di lunedì 21 settembre 2020) Di certo non tutti gli uomini sono uguali, alcuni sono forti, altri, sensibili ed altri decisamente cinici e manipolatori. Il segno zodiacale può dare più di un indizio per comprendere bene quali uomini hanno un’indole cinica e astuta. Leone Di natura fortemente orgogliosa e sprezzante, i nati sotto il segno del Leone tra le proprie caratterstiche presentano un certo cinismo, sopratutto quando si tratta di affari relativi al tornaconto personale, ma anche in ambito privato lo spirito è fortemente competitivo e il raggiungimento degli obiettivi è una priorità assoluta. Capricorno Molto concreti anche i nati sotto il Capricorno: la natura cinica è evidenziata da un attaccamento ai soldi e ai beni materiali prima che per i sentimenti veri e propri. Profili portati all’affare economico ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Di certo non tutti glisono uguali, alcuni sono forti, altri, sensibili ed altri decisamentee manipolatori. Il segno zodiacale può dare più di un indizio per comprendere bene qualihanno un’indole cinica e astuta. Leone Di natura fortemente orgogliosa e sprezzante, i nati sotto il segno del Leone tra le proprie caratterstiche presentano un certo cinismo, sopratutto quando si tratta di affari relativi al tornaconto personale, ma anche in ambito privato lo spirito è fortemente competitivo e il raggiungimento degli obiettivi è una priorità assoluta. Capricorno Molto concreti anche i nati sotto il Capricorno: la natura cinica è evidenziata da un attaccamento ai soldi e ai beni materiali prima che per i sentimenti veri e propri. Profili portati all’affare economico ...

virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - rubio_chef : Quando le donne lotteranno per gli uomini come se fossero le loro migliori amiche e gli uomini per le donne come se… - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - wolfgart : @Sardanapalooo Fienga decide gli uomini che compongono lo staff, in quanto AD. Ne risponde in piena responsabilità… - paolo58896503 : #PoveraItalia. noi la democrazia non ce la meritiamo, è un lusso che non possiamo permetterci. noi vogliamo i salva… -