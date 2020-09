Fausto Leali chiama “negro” Enock Barwuah: “E’ la razza, nero è un colore” (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali nuovamente al centro della polemica. In seguito alla frasi su Mussolini, infatti, si è giunti al razzismo. La vittima questa volta è stata Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Durante una conversazione con gli altri inquilini della casa, infatti, il cantante si è rivolto all’ex calciatore chiamandolo “Negro” spiegando “nero è un colore, negro è la razza”. Non ha esitato Enock nel rispondere: “Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa“. Il cantante ha provato a giustificare la cosa appellandosi al titolo di una sua vecchia hit, “Angelo Negro“: “Che cosa dovrei fare con le mie canzoni con i negri?“. La discussione si ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020)nuovamente al centro della polemica. In seguito alla frasi su Mussolini, infatti, si è giunti al razzismo. La vittima questa volta è stata, fratello di Mario Balotelli. Durante una conversazione con gli altri inquilini della casa, infatti, il cantante si è rivolto all’ex calciatorendolo “Negro” spiegando “è un colore, negro è la”. Non ha esitatonel rispondere: “Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa“. Il cantante ha provato a giustificare la cosa appellandosi al titolo di una sua vecchia hit, “Angelo Negro“: “Che cosa dovrei fare con le mie canzoni con i negri?“. La discussione si ...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - trash_italiano : Secondo gli utenti, poco fa Fausto Leali avrebbe detto: 'se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per… - AuroraParpala : RT @amaricord: Ha elogiato Mussolini, ha detto più volte la n word. Cosa state aspettando a squalificare Fausto Leali? - AuroraParpala : RT @trash_italiano: Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsione? h… -