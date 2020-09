Covid, zone rosse e lockdown. La 2° ondata travolge le borse: tracollo a Milano (e non solo) (Di lunedì 21 settembre 2020) Metà della Francia è zona rossa, gli Stati Uniti viaggiano verso le 200mila vittime, nel Regno Unito si profilano nuovi lockdown (atteso per domani, martedì 22 settembre, un discorso di Boris Johnson in tal senso). Il coronavirus picchia durissimo su tutta Europa, l'emergenza risale in modo rapido, feroce, per ora risparmiando parzialmente l'Italia. Non vengono risparmiati, però, i listini azionari: Milano, all'apertura delle contrattazioni settimanali, segnava un pesantissimo 3%, con la sola Diasorin tra i titoli maggiori a tenere botta. Male tutti i listini europei: Londra in calo del 2,9%, Francoforte del 2,5% e Parigi del 2,3 per cento. Come detto, gli investitori sono preoccupati dalla ripresa del coronavirus: sono infatti le compagnie aeree a segnare i maggiori ribassi. Male anche le banche a causa dei report ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Metà della Francia è zona rossa, gli Stati Uniti viaggiano verso le 200mila vittime, nel Regno Unito si profilano nuovi(atteso per domani, martedì 22 settembre, un discorso di Boris Johnson in tal senso). Il coronavirus picchia durissimo su tutta Europa, l'emergenza risale in modo rapido, feroce, per ora risparmiando parzialmente l'Italia. Non vengono risparmiati, però, i listini azionari:, all'apertura delle contrattazioni settimanali, segnava un pesantissimo 3%, con la sola Diasorin tra i titoli maggiori a tenere botta. Male tutti i listini europei: Londra in calo del 2,9%, Francoforte del 2,5% e Parigi del 2,3 per cento. Come detto, gli investitori sono preoccupati dalla ripresa del coronavirus: sono infatti le compagnie aeree a segnare i maggiori ribassi. Male anche le banche a causa dei report ...

Majden3 : RT @BCarazzolo: #PresaDiretta La notizia che il Covid fosse più letale nelle zone più inquinate circola già da mesi. Qualche giornale ha ap… - Cami71Michele : @nondirmelo Ovunque andrai sappi che ci sarà sempre con te, il covid. ?? Buongiorno! Purtroppo il sogno, anche mio… - Giampanet : RT @Unomattina: #Covid: ieri 10000 casi in Francia,Parigi una delle zone dove il virus circola di più ma si lavora per evitare il lockdown.… - sgurz : RT @Presa_Diretta: Fabrizio Bianchi: quando arriva una pandemia, e purtoppo i dati ci dicono che ce ne saranno altre, le popolazioni più fr… - Unomattina : #Covid: ieri 10000 casi in Francia,Parigi una delle zone dove il virus circola di più ma si lavora per evitare il l… -