Coronavirus, aumentano i contagi: nuova stretta a Monaco di Baviera (Di lunedì 21 settembre 2020) Uso della mascherina obbligatorio anche all'aperto, in alcuni luoghi del centro storico, e severe limitazioni al contatto, non potranno incontrarsi più di 5 persone,. Monaco di Baviera stringe la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Uso della mascherina obbligatorio anche all'aperto, in alcuni luoghi del centro storico, e severe limitazioni al contatto, non potranno incontrarsi più di 5 persone,.distringe la ...

fanpage : I dati di oggi purtroppo ci dicono che aumentano i pazienti in terapia intensiva - Agenzia_Ansa : #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA - RaiNews : Aumentano i contagi in tutta Europa #coronavirus - GaetanoCafici : RT @bloggandosicil: - bloggandosicil : -