Ciao Rossana (Di lunedì 21 settembre 2020) Era il 28 aprile 1971, avevo 21 anni, quando nacque il Manifesto e costava 50 lire, all'epoca Rossana Rossanda aveva 46 anni poteva essere mia madre ma la vedevamo, tutti noi studenti, come una ragazza. La vidi nel piazzale dell' Università a Roma, con tante e tanti altri... in una di quelle poche volte in cui ci andai, a Lettere a Roma, perché lavoravo come commessa o come una senza contributi, a nero... non ero una comunista ma mi sentivo (come oggi) libera di pensare e (...) - Cultura / Giornalismo, Manifesto Leggi su feedproxy.google (Di lunedì 21 settembre 2020) Era il 28 aprile 1971, avevo 21 anni, quando nacque il Manifesto e costava 50 lire, all'epocaRossanda aveva 46 anni poteva essere mia madre ma la vedevamo, tutti noi studenti, come una ragazza. La vidi nel piazzale dell' Università a Roma, con tante e tanti altri... in una di quelle poche volte in cui ci andai, a Lettere a Roma, perché lavoravo come commessa o come una senza contributi, a nero... non ero una comunista ma mi sentivo (come oggi) libera di pensare e (...) - Cultura / Giornalismo, Manifesto

VauroSenesi : Lo so che non le sarebbe piaciuto la salutassi con una vignetta. Allora la saluto con il cuore stretto come il pugno. Ciao #Rossana - eziomauro : Ciao Rossana, una vita per la sinistra - rosabyroby : RT @Azzurra6671: Ciao, Rossana; Ciao, Anima Bella. Sit tibi terra levis. Bella Ciao per te ? - LauraSanti1 : RT @VauroSenesi: Lo so che non le sarebbe piaciuto la salutassi con una vignetta. Allora la saluto con il cuore stretto come il pugno. Ciao… - NoveseM : RT @P_M_1960: Ciao compagna Rossana RIP ? -