Caserma | iter burocratico chiuso | ripartono i lavori all’ex mattatoio VIDEO

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nocera Superiore (Sa) – Riapre il cantiere dell’exe, con esso, si riavviano iper la nuovadei Carabinieri di Nocera Superiore. Esaurita la complessa fase burocratica con l’ultimo step – quello relativo all’ok del Genio Civile sulla variante – da questa mattina l’impresa ha iniziato a ripulire l’area per l’esecuzione dell’intervento previsto dal progetto. L’intervento, approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale su proposta del sindaco Giovanni Maria Cuofano, prevede la realizzazione di uffici amministrativi, spazi per l’armeria, area parcheggio e quanto concordato con il Comando Generale dell’Arma. MANUTENZIONE e VERDE PUBBLICO. Sempre stamane il sindaco in tour sui diversi ...

