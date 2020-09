Calciomercato Juventus, il Real Madrid piomba su un sogno di Paratici (Di lunedì 21 settembre 2020) Bufera spagnola in casa Juventus. Il club di Agnelli potrebbe infatti ritrovarsi al centro di un vero e proprio tornado scosso da una delle grandi potenze del calcio iberico, ovvero il Real Madrid. Dopo gli intrecci di mercato con le altre big spagnole, sarebbero ora i Blancos a contendere ai bianconeri un obiettivo agognato da tempo dalla dirigenza della Vecchia Signora. Paratici sarebbe infatti a lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di Pirlo. Nonostante l’ottimo debutto infatti, appare evidente la necessità di grandi innesti per far fare il definitivo salto di qualità ad un gruppo già assai affiatato. Un profilo top proverebbe dalla Serie A, dove anche il Milan si sarebbe mosso per accaparrarselo. Ma ora la vera minaccia sarebbe rappresentata dal pericoloso interesse delle ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Bufera spagnola in casa. Il club di Agnelli potrebbe infatti ritrovarsi al centro di un vero e proprio tornado scosso da una delle grandi potenze del calcio iberico, ovvero il. Dopo gli intrecci di mercato con le altre big spagnole, sarebbero ora i Blancos a contendere ai bianconeri un obiettivo agognato da tempo dalla dirigenza della Vecchia Signora.sarebbe infatti a lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di Pirlo. Nonostante l’ottimo debutto infatti, appare evidente la necessità di grandi innesti per far fare il definitivo salto di qualità ad un gruppo già assai affiatato. Un profilo top proverebbe dalla Serie A, dove anche il Milan si sarebbe mosso per accaparrarselo. Ma ora la vera minaccia sarebbe rappresentata dal pericoloso interesse delle ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato, la #Juventus al lavoro per il ritorno di #Morata - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - nonodifila : RT @GiovaAlbanese: #Juventus ?? Alvaro #Morata in arrivo a Torino nella tarda serata, visite mediche domattina per mettersi a disposizione… - pccpla : RT @GiovaAlbanese: #Juventus ?? Alvaro #Morata in arrivo a Torino nella tarda serata, visite mediche domattina per mettersi a disposizione… -